Come e quando finirà la guerra in Iran? Dalla Taco Trump Always Chickens Out alla soluzione irachena | i 4 scenari possibili

Il conflitto in Iran non ha ancora una fine certa, e le possibilità di una risoluzione sembrano ancora incerte. Si discute di quattro scenari possibili, escludendo la resa incondizionata richiesta dall’amministrazione americana e considerando alternative come interventi iracheni o altre soluzioni diplomatiche. La situazione rimane complessa e senza una data precisa di conclusione.

(Questo testo è apparso sulla newsletter Rassegna Stampa: per riceverla basta iscriversi a Il Punto, qui) Come finirà la guerra di Stati Uniti e Israele all’Iran? E quando? Sono le domande che in questo momento storico complicatissimo uniscono governi alle prese con scelte tattiche o strategiche delicatissime e cittadini che devono decidere cosa fare al supermercato, al distributore di benzina o al momento di pianificare un viaggio. Domande cruciali cui è chiaramente impossibile dare risposte precise. Si possono però immaginare 4 scenari più o meno probabili, costruiti sulla base delle analisi più accreditate e di ciò cui abbiamo assistito in queste prime due settimane di guerra. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Come e quando finirà la guerra in Iran? Dalla «Taco» («Trump Always Chickens Out») alla soluzione irachena: i 4 scenari possibili Articoli correlati “Quando finirà la guerra”. Guerra in Iran, l’annuncio di TrumpLa guerra in Iran continua a dominare il dibattito internazionale e a tenere alta la tensione in Medio Oriente. “Quando finirà”. Guerra in Iran, l’annuncio di TrumpLa guerra in Iran continua a dominare il dibattito internazionale e a tenere alta la tensione in Medio Oriente. Guerra Usa-Iran alle porte Trump minaccia attacco armato. Iran: Reagiremo come mai prima Una selezione di notizie su Trump Always Chickens Discussioni sull' argomento Iran: come andrà a finire?; Guerra in Iran e mercati Usa a rischio, ritorno di Trump al 'Taco Trade'?; Iran: la cyber guerra e il tempo del caos; A cosa puntano i pasdaran nella guerra in Iran. Trump, sempre il solito TacoQuando Robert Armstrong, giornalista del Financial Times, aveva coniato per il presidente americano l'acronimo Taco, Trump always chickens out (Trump fa sempre marcia indietro), lo aveva fatto per ... ilfoglio.it Mentre in Spagna il governo si espone apertamente su diritti civili, politiche sociali e contrasto all’estrema destra internazionale, la presidente del Consiglio italiana si è trovata nella situazione in cui Donald Trump, citandola personalmente, ha parlato della - facebook.com facebook