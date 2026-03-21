PUN a 0,1486 | il minimo alle 11 | 00 e il picco serale
Il mercato dell’energia elettrica italiano registra oggi un prezzo di 0,1486 euro per kilowattora, con il minimo raggiunto alle 11:00 e un picco serale. Dato che si tratta di un sabato, i prezzi variano nel corso della giornata in modo evidente. La situazione attuale richiede ai consumatori di monitorare attentamente i loro consumi e le eventuali variazioni di prezzo.
Il mercato dell’energia elettrica italiano si trova oggi, sabato 21 marzo 2026, a un livello di tensione che richiede attenzione immediata da parte dei consumatori. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) si attesta a 0,1486 euro al kilowattora, una cifra che segna un calo rispetto alla giornata precedente ma mantiene una volatilità preoccupante possiede tariffe indicizzate. I dati della settimana scorsa mostrano come le ore centrali del giorno offrano opportunità di risparmio, mentre la sera i costi schizzano verso l’alto. Questa dinamica non è casuale: il mese di marzo ha registrato un netto aumento del prezzo medio rispetto a febbraio, passando da 0,1144 a 0,1433 eurokWh. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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