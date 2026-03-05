LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA | alle 11.00 il via Goggia vuole salire di colpi

Alle 11.00 prende il via la seconda prova di discesa dello sci alpino a Val di Fassa, valida per la stagione 2026. La competizione si svolge sulla pista che i partecipanti stanno attraversando in queste ore, con i pettorali di partenza già assegnati alle 10.49. La gara vede protagonista una sciatrice che punta a migliorare la propria posizione e salire di colpi.

10.52 PETTORALI DI PARTENZA SECONDA PROVA DISCESA FEMMINILE VAL DI FASSA 2026 10.49 Le caratteristiche della pista. La partenza è fissata a quota 2.510 metri, mentre l’arrivo è a 1.880 con un dislivello di 630. Le porte sono 33 mentre la lunghezza del tracciato misura 2.274 metri. 10.46 Quali sono le condizioni meteo al momento? Sulla pista che si stende nell’area sciistica Passo San Pellegrino-Falcade il sole splende con la temperatura di -1°. Neve compatta e vento assente. 10.43 Ci attende un secondo allenamento importante sulla pista LaVolatA. La atlete studiano le linee e la neve in vista delle gare del fine settimana. 10.40 Buongiorno e benvenuti in Val di Fassa. 🔗 Leggi su Oasport.it

