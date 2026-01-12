Ecco le probabili formazioni di Juventus-Cremonese, in programma questa sera all’Allianz Stadium. Spalletti dovrebbe confermare il modulo 4-2-3-1, con Kelly in difesa e Miretti come trequartista dietro David. Di seguito, le scelte più probabili di entrambe le squadre per questa importante sfida di campionato.

Probabili formazioni Juve Cremonese: Spalletti conferma il 4-2-3-1 con Kelly titolare in difesa e Miretti trequartista dietro a David. La marcia di avvicinamento alla prossima sfida di campionato è ormai giunta al termine e le scelte di formazione sembrano definitivamente delineate in casa bianconera. Per l’impegno contro la Cremonese, Luciano Spalletti ha sciolto le ultime riserve durante la rifinitura alla Continassa, confermando l’assetto tattico del 4-2-3-1 che sta garantendo il giusto mix di equilibrio e pericolosità offensiva in questa fase cruciale della stagione. La notizia più attesa dai tifosi riguarda il terminale offensivo: sarà ancora una volta Jonathan David a guidare l’attacco dal primo minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Cremonese: le possibili scelte di Spalletti per il posticipo dell’Allianz Stadium di questa sera

Juventus-Cremonese: le probabili formazioni e dove vederla in tv - esclusiva su DAZN e Sky, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (251).