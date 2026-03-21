Al porto di Ravenna si registra un clima di preoccupazione tra gli operatori per le possibili ripercussioni della guerra in Medio Oriente sui traffici marittimi. La situazione viene definita difficile, ma non ancora grave, e le autorità monitorano attentamente gli sviluppi per valutare eventuali impatti sulle attività portuali. La tensione resta alta tra le persone coinvolte nel settore.

Anche al porto di Ravenna vi è preoccupazione per le possibili conseguenze della guerra in Medio Oriente sui traffici marittimi. In particolare, per gli aumenti dei costi dei noli dei container, di quelli energetici e assicurativi, mentre al momento non si rilevano ripercussioni sui quantità di merce movimentata, soprattutto nei settori metallurgico, container e cereali. Sul piano operativo, infatti, l’attività prosegue senza cali. Il presidente del Terminal Container, Giannantonio Mingozzi, mantiene un atteggiamento prudente ma sottolinea che lo scalo continua a lavorare a pieno ritmo: sbarchi e imbarchi non registrano segnali di rallentamento e le linee di navigazione stanno rispondendo in modo adeguato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Porto, il peso del conflitto: "Situazione difficile, ma non ancora devastante"

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