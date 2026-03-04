Nuovo impianto di illuminazione nel parco brianzolo che chiude per tre giorni

Nel parco di Villa Fiorita a Brugherio è stato installato un nuovo impianto di illuminazione. Per permettere i lavori, il parco rimarrà chiuso per tre giorni. L’intervento riguarda l’installazione di nuovi punti luce in tutta l’area verde. La chiusura temporanea serve a consentire le operazioni senza creare disagi ai visitatori. I lavori si svolgeranno nel periodo indicato.

Nel Parco di Villa Fiorita arriva il nuovo impianto di illuminazione e il polmone verde nel cuore di Brugherio chiude per tre giorni. Dal 9 all’11 marzo i cancelli del Parco cittadino rimarranno chiusi per permettere ai tecnici di eseguire gli interventi necessari. Si tratta di “un intervento volto a migliorare sicurezza, fruibilità e qualità degli spazi pubblici”, fanno sapere dal Comune. “Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle opere – si legge nella nota ufficiale diffusa da palazzo - in particolare nell’area antistante il chiosco, il Parco resterà temporaneamente chiuso dal 9 all’11 marzo. Seguirà comunicazione in merito alla riapertura”. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Luci calde e diffuse, il Parco avrà un nuovo impianto di illuminazione (ma chiuderà per lavori)

Nuovo impianto di illuminazione per lo stadioBASTIA UMBRA - Si sono conclusi i lavori di efficientamento dell’impianto di illuminazione dello stadio di Costano.

Una selezione di notizie su Nuovo impianto.

Temi più discussi: Lavori di realizzazione nuovo impianto illuminazione pubblica presso il parco Villa Fiorita; Nuovi impianti di illuminazione smart, riqualificate sedici aree urbane a Messina; Nuovo impianto di illuminazione per lo stadio; Terminati i lavori in Piazza Castello: illuminazione in funzione e parcheggio disponibile.

Nuovo impianto di illuminazione per lo stadioBASTIA UMBRA - Si sono conclusi i lavori di efficientamento dell’impianto di illuminazione dello stadio di Costano. Il ... lanazione.it

Bastia Umbra, nuovo impianto di illuminazione allo Stadio Comunale di Costano VecchioSi sono conclusi nella giornata di ieri i lavori di efficientamento e modernizzazione dell’impianto di illuminazione dello Stadio Comunale di Costano Vecchio, struttura di riferimento per l’attività ... assisisport.it

Dopo aver ricevuto il nuovo impianto cocleare, questa bambina riesce a sentire per la prima volta il papà suonare la chitarra. L'impianto cocleare è un piccolo dispositivo elettronico che permette alle persone sorde o con ridotta capacità uditiva di sentire nuova facebook

Un nuovo impianto Panasonic per Union Energia: efficienza, comfort e sostenibilità - infobuildenergia.it/info_dalle_azi… x.com