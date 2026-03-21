PALINSESTI 29 MARZO-4 APRILE 2026 | L’EVENTO QUALCOSA DI LILLA CHIUDE IL MILIONARIO

Dal 29 marzo al 4 aprile 2026, i palinsesti delle principali emittenti italiane, tra cui Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema, presentano una settimana ricca di programmi. Tra le proposte in programmazione ci sono eventi, serie e film trasmessi sui vari canali, con alcune anteprime e conferme di slot già consolidati. La settimana si chiude con l’evento speciale “Qualcosa di lilla”, che conclude il ciclo “Il Milionario”.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 29 marzo al 4 aprile 2026. Rai1 D: Imma Tataranni 5 (44) 1ªTv L: Guerrieri: La Regola dell’Equilibrio (44) 1ªTv M: Italia-Irlanda del Nordda definire M: Morgane: Detective Geniale 5 (34) 1ªTv G: Qualcosa di Lilla 1ªTv V: Rito della Via Crucis S: Canzonissima (36) Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo* (1616) L: Scherzi a Parte: Il Meglio M: Grande Fratello Vip (510) M: Forbidden Fruit 1ªTv G: Pio & Amedeo: Stanno Tutti Invitati new V: Grande Fratello Vip (610) S: Amici di Maria De Filippi (39) Il 2903, ore 9:50 – S. Messa Domenica delle Palme (*) potrebbero essere programmate nuove puntate. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PALINSESTI 29 MARZO-4 APRILE 2026: L’EVENTO QUALCOSA DI LILLA, CHIUDE IL MILIONARIO Articoli correlati Leggi anche: PALINSESTI 1-7 FEBBRAIO 2026: LE OLIMPIADI INVERNALI, CUORI, IL MILIONARIO AD OLTRANZA Contenuti e approfondimenti su PALINSESTI 29 MARZO 4 APRILE 2026... Discussioni sull' argomento Calendario LBA: orario e programmazione della 24ª e 25ª giornata; La programmazione della settimana al cinema Esperia dal 18 al 25 marzo 2026; Serie A Unipol 2025/26, definita la programmazione televisiva della 24ª e della 25ª giornata; Programma TV dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: cosa guardare questa settimana?. La tua guida TV è servita! Ecco tutti i programmi dei primi 9 canali, per scegliere al volo cosa guardare stasera. Intrattenimento, film, informazione e grandi classici: c’è tutto! Segui MacchéTiVù per restare sempre aggiornato sui palinsesti e sulle novità de facebook Rai, ai palinsesti arriva Ciannamea. Al prossimo cda i mal di pancia di Forza Italia x.com