PALINSESTI 1-7 FEBBRAIO 2026 | LE OLIMPIADI INVERNALI CUORI IL MILIONARIO AD OLTRANZA

Dal 1 al 7 febbraio 2026, i palinsesti televisivi si concentrano sulle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, con la cerimonia di apertura prevista per il 19:45. La settimana offre anche programmi di intrattenimento, fiction e approfondimenti, tra cui Cuori, Don Matteo 15, The Voice Kids e vari talk show. Le emittenti principali presentano una programmazione ricca di eventi sportivi e proposte televisive, assicurando un’offerta variegata per tutti gli spettatori.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dall’1 al 7 febbraio 2026. Rai1 D: Cuori 3 (16) new L: La Preside (44) 1ªTv M: L’Invisibile (12) new M: L’Invisibile (22) 1ªTv G: Don Matteo 15 (510) 1ªTv V: Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali S: The Voice Kids (56) Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo L: Zelig 30 (44) M: Io Sono Farah 1ªTv M: Una Nuova Vita (24) 1ªTv G: Striscia La Notizia (35) V: Colpa dei Sensi (23) 1ªTv S: C’è Posta per Te (59) La cerimonia di apertura inizierà alle 19:45 Nessuna segnalazione Rai2 D: Mio Padre è un Sicario L: M: Boss in Incognito (44) M: Collegio (66) G: Ore 14 Sera V: S: XXV Giochi Olimpici Invernali Italia 1 D: Le Iene L: Taken: La Vendetta M: Le Iene Presentano: Il Verdetto M: Inter-Torino G: Atalanta-Juventus V: Pirati dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare S: Una Notte al Museo 2 Daytime a tutto Olimpiadi Milano-Cortina Dal 0202, ore 06:45 – A-Team Rai3 D: Report L: Lo Stato delle Cose M: FarWest M: Chi l’ha Visto? G: Splendida Cornice V: Un Giorno in Pretura: G. 🔗 Leggi su Bubinoblog

