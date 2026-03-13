Pagelle Torino-Parma 4-1 i voti della sfida | autoreti decisive

Il Torino ha battuto il Parma 4-1 nell’anticipo della giornata 29 di Serie A, ottenendo una vittoria che potrebbe risultare decisiva per la salvezza. Durante la partita sono state decisive alcune autoreti che hanno inciso sul risultato finale. La sfida si è svolta in un clima di grande intensità, con entrambe le squadre impegnate a conquistare punti importanti.

Il Torino vince una partita fondamentale per il proprio campionato battendo il Parma nell’anticipo della giornata 29 del campionato di Serie A, andando a mettere, probabilmente un mattone fondamentale per la salvezza. I voti di Torino-Parma (Ansa Foto) – calciomercato.it Gli uomini di Roberto D’Aversa vincono matematicamente la sfida contro i ducali grazie anche alle due autoreti del Parma arrivate nella ripresa che hanno spianato la strada a Vlasic e compagni. Proprio il centrocampista croato è stato tra i migliori in campo in casa granata insieme ad Adams e Simeone, autore della rete del vantaggio. Bene Pellegrino tra gli ospiti con l’argentino autore della rete emiliana, mentre non ha convinto Delprato, ammonito e autore della prima autorete. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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