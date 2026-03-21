L'astrologo Branko ha pubblicato l'oroscopo per il fine settimana del 21 e 22 marzo. Secondo le sue previsioni, i Gemelli vivranno un periodo molto positivo durante questi due giorni. L'attenzione si concentra su questa coppia di segni, mentre per gli altri si prevedono diverse situazioni. Le previsioni si basano sull'analisi delle stelle e dei pianeti in quel periodo.

Secondo l’oroscopo di Branko del weekend 21 e 22 marzo, i nati sotto il segno del Toro recuperano una grande determinazione, utile per rilanciare progetti professionali e godersi momenti sereni o nuovi incontri magnetici in amore. I Gemelli vivono un fine settimana molto positivo, pronti a concretizzare intuizioni lavorative e a lasciarsi andare a serate romantiche caratterizzate da un mix di tenerezza e passione. I nativi del Leone, invece, devono gestire una forte irritabilità ed evitare scontri diretti; sono invitati alla calma di fronte agli imprevisti lavorativi e a mostrare più dolcezza nei confronti del partner. Ariete – Ti attende un weekend all'insegna della grinta, perfetto per prendere in mano le redini della tua vita. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo di Branko per il weekend 21 e 22 marzo: periodo molto positivo per i Gemelli

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