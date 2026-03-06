L'astrologo Branko ha pubblicato l'oroscopo per il fine settimana del 7 e 8 marzo, indicando che i Pesci vivranno un periodo particolarmente positivo. Secondo le previsioni, questo sarà un momento di energia elevata e di buone opportunità per il segno dei Pesci. La guida si rivolge a chi segue le stelle e desidera conoscere le tendenze del weekend imminente.

Secondo l’oroscopo di Branko del weekend 7 e 8 marzo, i Pesci vivranno una fase di grande inventiva e risoluzione, brillando sul lavoro e gestendo l'amore con una calma ammirevole. I nati sotto il segno del Cancro sfrutteranno la propria sensibilità per comprendere gli altri, ma dovranno essere cauti negli affari e pretendere massima chiarezza nei sentimenti. I nativi della Vergine, affaticati nello spirito, dovranno adottare un approccio minimalista negli impegni pratici ed evitare di riversare il proprio malessere sul partner. Ariete – Secondo l'oroscopo di Branko, potresti avvertire un pizzico di nervosismo: il consiglio delle stelle è di non farti guidare dall’impulsività. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo di Branko per il weekend 7 e 8 marzo: periodo brillante per i Pesci

