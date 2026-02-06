Juventus non è solo un problema di gol | il flop delle riserve e l’usura dei leader condannano Spalletti

La Juventus esce ancora una volta ai quarti di finale della Coppa Italia, questa volta contro l’Atalanta. La sconfitta non sorprende più di tanto, ma il modo in cui si è arrivati a quella eliminazione preoccupa. I problemi sono diversi: le riserve non riescono a dare il contributo necessario e i leader della squadra mostrano segni di usura. La partita di Bergamo ha acceso i riflettori su una situazione difficile, che coinvolge non solo il risultato, ma anche le condizioni psicologiche e fisiche della rosa. La squadra di Spalletti deve ora trovare

Per il secondo anno consecutivo, la Juventus abbandona la Coppa Italia ai quarti di finale. Ma se l’eliminazione per mano dell’Atalanta non può essere definita un tracollo tecnico, le scorie lasciate dal match di Bergamo aprono una riflessione profonda che va ben oltre il risultato del campo. Le parole di Luciano Spalletti nel post-partita hanno tracciato un solco netto: «Non mi è piaciuto quando ci siamo disuniti, abbiamo sbagliato tutte le scelte determinanti, mentre l’Atalanta le ha prese giuste». Una sentenza che sposta il focus della critica dalla cronica mancanza di cinismo sotto porta a un problema più strutturale: la tenuta dei pilastri e l’apporto inconsistente delle cosiddette seconde linee. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

