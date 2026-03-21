La Città Metropolitana di Napoli ha organizzato un evento presso l’Università Suor Orsola Benincasa coinvolgendo studenti e approfondendo il tema del razzismo. Durante l’iniziativa si è discusso delle potenzialità dell’intelligenza artificiale e delle narrazioni di migranti, analizzando come queste tecnologie possano influenzare le percezioni e i pregiudizi. L’obiettivo è promuovere una riflessione concreta su discriminazioni e integrazione.

L’intelligenza artificiale può riflettere o addirittura alimentare discriminazioni razziali? Le storie e i viaggi dei migranti, li conosciamo bene? Cosa possiamo fare noi per contrastare i fenomeni discriminatori? . Flux Fast 1.1 è tra i generatori di immagini di AI più usati. Quando gli si chiede di ambientare una scena in una prigione, popola automaticamente lo spazio con persone dalla pelle scura, pur in assenza di qualsiasi indicazione dell’utente in tal senso. Flux è stato addestrato negli Stati Uniti, e ha assorbito una serie di pregiudizi e discriminazioni. Forse in quella prigione immagina le storie narrate nel libro “ Quello che resta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - No al razzismo, la Città Metropolitana di Napoli con gli studenti al Suor Orsola Benincasa tra AI e storie di migranti

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