Musica e cuore | Apprendisti stregoni

Tutto è pronto per " Apprendisti stregoni. Si impara ballando ", lo spettacolo di danza e canto che stasera è ospitato al Palazzetto dello Sport con inizio alle 21. Il musical che apre la primavera è stato organizzato per la prima volta grazie all’impegno sociale dell’associazione camaiorese le Comari di Montebello, un’associazione senza scopo di lucro formata da un gruppo di donne che con semplicità e tanto cuore dedica una parte del tempo per una causa nobile: andare incontro a chi ha una quotidianità in salita, aiutare le categorie protette, persone con patologie particolari, anziani, e persone che hanno bisogno di prime necessità e cure mediche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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