Mps spunta l' asse Passera-Lovaglio

Corrado Passera, ex numero uno di Intesa Sanpaolo e Illimity, si prepara a guidare Monte dei Paschi di Siena. Secondo fonti vicine alla vicenda, l'asse tra Passera e Lovaglio, attuale amministratore delegato, sta emergendo come possibile soluzione per il futuro della banca. La proposta coinvolge anche altri soggetti e sembra trovare consenso tra alcuni azionisti. La decisione finale non è ancora ufficiale.

L'ex numero uno di Intesa Sanpaolo e Illimity Corrado Passera è pronto a guidare Mps. Il banchiere, fra i tre amministratori delegati indicati insieme a Fabrizio Palermo e Carlo Vivaldi, è sempre stato descritto quasi come una candidatura di ripiego nella lista del cda, poiché il suo interesse principale era fare il presidente e non l'amministratore delegato. Ora però getta la maschera e, intercettato su un volo da Londra verso Milano, ha dichiarato a Citywire che sarebbe disposto a guidare la banca «a determinate condizioni», sottolineando che «Mps è una banca ad alto potenziale». C'è di più: Passera nei giorni scorsi era a Londra, dove il ceo di Mps Luigi Lovaglio giovedì ha presentato agli investitori internazionali il piano industriale della banca senese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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