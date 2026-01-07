Moviola Torino Udinese l’episodio chiave del match
La moviola di Torino-Udinese analizza l'episodio più significativo del match della diciannovesima giornata di Serie A 2025/2026. Attraverso un confronto dettagliato delle immagini, si cerca di chiarire le decisioni arbitrali e di offrire un approfondimento obiettivo sull’evento più rilevante del confronto tra le due squadre.
Moviola Torino Udinese, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 20252026 Moviola Torino Udinese, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 20252026. Arbitra il Signor. Fabio Maresca, della sezione AIA di Napoli. Assistenti i signori Miniutti e Giuggioli, quarto ufficiale il sig. Manganiello. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Moviola Torino Napoli, l’episodio chiave del match
Leggi anche: Moviola Torino Genoa, l’episodio chiave del match
Torino Udinese: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE - Torino Udinese, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match per la giornata numero 19 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Il freddo pungente di Torino fa da cornice ... calcionews24.com
Moviola Torino Udinese, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2025/2026 - Moviola Torino Udinese, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2025/2026 Moviola Torino Udinese, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la dic ... calcionews24.com
La moviola de La Gazzetta dello Sport. #VeronaTorino 0-3. Arbitro Rapuano 6.5 - facebook.com facebook
Moviola #VeronaTorino Tutti i dettagli x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.