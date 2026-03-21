Misure di prevenzione epatite A anche in ambito scolastico Nota

Il dirigente dell'Ufficio Scolastico di Avellino ha diffuso una nota dell'ASL che annuncia l'adozione di misure di prevenzione contro l'epatite A nelle scuole. La comunicazione riguarda il rafforzamento delle precauzioni e delle azioni di contenimento dell'infezione, in risposta alla situazione epidemiologica attuale. Le misure saranno applicate in ambito scolastico per tutelare la salute degli studenti e del personale.

Epatite A (HAV): il dirigente dell'ufficio Scolastico di Avellino ha diffuso la nota dell'ASL relativa al rafforzamento delle misure di prevenzione e contenimento dell’epatite A (HAV), in considerazione dell’attuale situazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Devianza minorile in ambito scolastico e misure amministrative di prevenzione e rieducazione, Decreto Caivano: strumenti e ruolo attivo dei dirigenti scolasticiI crescenti fenomeni di devianza minorile pongono problematiche sempre maggiori per la gestione nel contesto scuola. Scuola di La Spezia sotto scrutinio dopo morte giovane in ambito scolasticoUn giovane di 18 anni, Youssef Abanoub, è morto all’istituto professionale Domenico Chiodo di La Spezia dopo essere stato accoltellato da un compagno... Una selezione di notizie su Misure di prevenzione epatite A anche... Temi più discussi: Misure urgenti per il contenimento dell’Epatite A a Napoli: è consentita la vendita ma vietato il consumo di frutti di mare crudi nei pubblici esercizi; Aumento dei casi di epatite A in Campania: cosa dice l'ISS sul virus e le misure di prevenzione del contagio; Boom di epatite A in Campania, come si prende e sintomi; Epatite A, cinque contagi: scattano le misure di prevenzione dell’Asl. Epatite A, cinque contagi: scattano le misure di prevenzione dell’AslCinque irpini risultati positivi all’epatite nel giro delle ultime 24 ore. Questo il bilancio sull’infezione da epatite A che ieri, per la prima volta dopo l’accendersi ... ilmattino.it Epatite A, l’Asl Avellino richiama i Sindaci alle misure di prevenzioneL’ASL di Avellino ha diffuso una comunicazione ufficiale rivolta ai Sindaci dei comuni del territorio e all’Ufficio Scolastico Provinciale per richiamare l’attenzione sull’aumento dei casi di epatite ... irpinianews.it Misure urgenti per il contenimento dell’Epatite A: divieto di vendita, somministrazione e consumo negli esercizi pubblici di frutti di mare crudi. Il Sindaco Andreina Esposito ha firmato l'ordinanza contigibile e urgente per l'adozione di misure urgenti a tutela dell facebook Il rincaro nei prezzi dei carburanti di questi giorni impone misure di contenimento urgenti: istituire una cabina di monitoraggio sterilizzare gli aumenti incrementare i costi minimi sulla sicurezza x.com