scuola di la spezia sotto scrutinio dopo morte giovane in ambito scolastico

Questa mattina l’istituto professionale Domenico Chiodo di La Spezia è stato scosso dalla notizia della morte di Youssef Abanoub, un ragazzo di 18 anni. Durante le ore di lezione, il giovane è stato coinvolto in una rissa con un compagno che si è conclusa con un coltello. Youssef è stato colpito e, nonostante i tentativi di soccorso, è morto poco dopo. La scuola è stata immediatamente chiusa per permettere agli investigatori di svolgere le verifiche. La polizia ha già ascoltato alcuni testimoni

Un giovane di 18 anni, Youssef Abanoub, è morto all’istituto professionale Domenico Chiodo di La Spezia dopo essere stato accoltellato da un compagno durante l’orario scolastico. L’evento ha scatenato un’immediata risposta istituzionale, con l’avvio di controlli mirati all’ingresso della scuola. A partire da oggi, forze dell’ordine, tra cui unità cinofile e personale armato, hanno iniziato a sorvegliare l’accesso agli edifici scolastici, utilizzando metal detector portatili per ispezionare zaini e bagagli degli studenti. La misura, già decisa in sede prefettizia, è stata attuata a distanza di due settimane dal dramma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Spezia, 16 gennaio 2024 – Il vice sindaco Bruzzone (Lega) esprime il suo cordoglio per la tragica scomparsa di un giovane, vittima di un episodio di violenza avvenuto oggi a scuola.

A La Spezia, un giovane studente di 18 anni è stato ferito con un coltello all’interno di una scuola.

