Mille insegnanti a lezione da Gino Cecchettin

A Firenze si è svolto il corso nazionale di formazione “Educare all’uguaglianza di genere fin dall’infanzia”, con la partecipazione di mille insegnanti provenienti da tutta Italia. L’evento si è tenuto presso il centro di formazione locale e ha visto la presenza di educatori della scuola dell’infanzia e della primaria. La giornata ha attirato un grande numero di partecipanti interessati alle tematiche di genere e educazione.

Firenze, 21 marzo 2025 – Grande partecipazione a Firenze per il corso nazionale di formazione “Educare all’uguaglianza di genere fin dall’infanzia”, che ha coinvolto mille insegnanti della scuola dell’infanzia e della primaria arrivati da diverse regioni italiane. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Giulia Cecchettin insieme al dipartimento Forlilpsi dell’Università di Firenze ed è la prima esperienza strutturata in Italia dedicata in modo specifico alla formazione dei docenti sui temi dell’educazione alla parità di genere. Altissima partecipazione. L’interesse per il progetto è stato superiore alle aspettative: sono state infatti oltre 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mille insegnanti a lezione da Gino Cecchettin Articoli correlati Gino Cecchettin dopo Sanremo riprende Carlo Conti e Sal Da Vinci: “Serve attenzione”“L’attenzione al linguaggio andrebbe fatta sempre e comunque, anche quando si parla d’amore”. “Cara Giulia – Quello che ho imparato da mia figlia”, Gino Cecchettin incontra Perugia nella Sala dei NotariLunedì 2 febbraio si svolgerà un incontro aperto alla cittadinanza di Perugia nell’ambito del ciclo di incontri di “Letteratura Giudiziaria – Dialogo... Una selezione di notizie su Gino Cecchettin Argomenti discussi: I docenti a lezione dalla Fondazione Cecchettin: il corso di formazione sull'educazione all'uguaglianza di genere fa il pienone. Educare all’uguaglianza di genere, mille insegnanti per il corso a Firenze promosso da Fondazione Cecchettin e UnifiSono mille le/gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della primaria che hanno partecipato a Firenze al corso nazionale di formazione ‘Educare all’uguaglianza di genere, fin dall’infanzia’, promos ... controradio.it Educare all'uguaglianza di genere, a Firenze il corso di CecchettinSono mille gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della primaria che hanno partecipato a Firenze al corso nazionale di formazione 'Educare all'uguaglianza di genere, fin dall'infanzia', promosso ... ansa.it