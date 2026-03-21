Milan-Torino di Serie A in diretta | le formazioni e dove vederla | Live News

Alle 18:00 di oggi, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milano, si disputa la partita tra Milan e Torino in Serie A. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e la diretta sarà trasmessa in vari canali televisivi e online. La sfida vede le due squadre affrontarsi in un match deciso sul campo.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Füllkrug. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Jashari, Ricci, Estupiñán, Giménez, Nkunku. Allenatore: Allegri. TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati (Ilkhan), Gineitis, Obrador; Vlašic; Simeone, Zapata (Adams). A disposizione: Israel, Siviero, Nkounkou, Marianucci, Maripán, Tamèze, Lazaro, Anjorin, Casadei, Ilic, Ilkhan (Prati), Biraghi, Adams (Zapata), Kulenovic. Allenatore: D'Aversa. Oggi alle 18:00 a San Siro si disputerà Milan-Torino, 30^ giornata di Serie A. Dove seguire in diretta tv e streaming la gara dei rossoneri Amici di 'PianetaMilan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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