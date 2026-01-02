Cagliari-Milan di Serie A in diretta | dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS
Alle ore 20:45 si gioca Cagliari-Milan, match valido per la 18ª giornata della Serie A 2025-2026, allo stadio 'Unipol Domus'. Di seguito trovate tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta e le probabili formazioni, con aggiornamenti in tempo reale.
Alle ore 20:45 allo stadio 'Unipol Domus' di Cagliari c'è Cagliari-Milan, 18^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
La probabile formazione per Cagliari-Milan: Pulisic non sta benissimo ed è da valutare, Nkunku out, c'è Loftus-Cheek con Leao che dovrebbe tornare dal 1' Febbre per Pavlovic che è in dubbio ma alla fine dovrebbe farcela.
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Cagliari- #Milan x.com
