Cagliari-Milan di Serie A in diretta | dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS

Alle ore 20:45 si gioca Cagliari-Milan, match valido per la 18ª giornata della Serie A 2025-2026, allo stadio 'Unipol Domus'. Di seguito trovate tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta e le probabili formazioni, con aggiornamenti in tempo reale.

Oggi si gioca Cagliari-Milan: orario, diretta TV e probabile formazione - MILAN PROBABILE FORMAZIONE 16 Maignan 23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic 56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi 8 Loftus- milannews.it

Dove vedere Cagliari-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni - Come guardare la partita di Serie A Enilive tra Cagliari e Milan: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com

Torino-Milan 2-3: gol e highlights | Serie A

’ La probabile formazione per Cagliari-Milan: Pulisic non sta benissimo ed è da valutare, Nkunku out, c’è Loftus-Cheek con Leao che dovrebbe tornare dal 1’ Febbre per Pavlovic che è in dubbio ma alla fine dovrebbe farcela. In cas d - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Cagliari- #Milan x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.