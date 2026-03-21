Milan | notizie dall’infermeria

Dal reparto medico del Milan arrivano aggiornamenti positivi su Rafael Leao, che ha svolto gli esami strumentali oggi. Il calciatore sta seguendo un percorso di recupero, mentre i medici monitorano le sue condizioni. Nessun altro dettaglio sui tempi di recupero o eventuali interventi è stato comunicato. La squadra si prepara ad affrontare le prossime partite con attenzione alle condizioni dei suoi giocatori.

Buone notizie dall’infermeria del Milan per Rafael Leao. Gli esami strumentali effettuati oggi a Milanello hanno escluso lesioni muscolari significative all’adduttore destro, confermando che si tratta di un sovraccarico infiammatorio o di un fastidio muscolare di lieve entità, legato a un problema ricorrente ma non strutturale. Il portoghese, fermo dalla L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Milan: notizie dall’infermeria Articoli correlati Juventus: buone notizie dall’infermeriaBuone notizie dall’infermeria della Juventus: Kelly è completamente recuperato e torna a disposizione per Luciano Spalletti. Milan - Sorridi Allegri, l’infermeria si svuota Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milan notizie dall'infermeria Temi più discussi: Come procede il recupero di Matteo Gabbia? Le ultime dall'infermeria del Milan; Milan, buone notizie dall’infermeria. Gabbia e Loftus-Cheek accelerano: ecco quando possono tornare; Cataldi, Romagnoli, Basic: chi recupera per Lazio-Milan? Le ultime dall'infermeria; Inter, le news dall’infermeria: Calhanoglu pronto, oggi il test per Bastoni. Milan, le ultime su Gabbia e Gimenez: ecco cosa filtra sul rientro in campoBuone notizie dall'infermeria per mister Massimiliano Allegri. Il recupero di Matteo Gabbia procede molto bene dopo l'operazione di circa un mese fa. I check intermedi hanno dato esito positivo e il ... calciomercato.com Lazio-Milan, emergenza biancoceleste: fuori CataldiNon arrivano buone notizie in casa Lazio dall’infermeria con i biancocelesti che dovranno fare a meno di Danilo Cataldi in vista della partita di domenica sera in Serie A contro il Milan. Lazio senza ... calciomercato.it Arrivate le formazioni ufficiali per Milan-Torino Ecco i 22 in campo facebook #Torino, i convocati di D’Aversa per il #Milan x.com