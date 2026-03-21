Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ha rilasciato dichiarazioni in cui esprime il desiderio di ricevere maggiore fiducia e ha commentato sulla questione dello stadio, affermando di poterlo realizzare facilmente negli Stati Uniti ma trovandosi di fronte a difficoltà nel contesto italiano. Le sue parole sono state pronunciate durante un evento pubblico.

Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird con cui è ufficialmente proprietario del Milan dall'agosto 2022, ha rilasciato - nelle scorse ore - alcune, interessanti dichiarazioni al 'Financial Times'. Cardinale, per l'occasione, ha voluto portare all'attenzione di tutti un'importante riflessione. "Negli ultimi tre anni in Italia ho affrontato qualcosa che non avevo mai visto. Non riesco nemmeno a prendere parola senza che mi chiedano: la squadra è davvero tua o di Elliott? È assurdo. È frustrante. Vorrei che mi venisse riconosciuta fiducia, che tengo a questo club, a questa città e a questo Paese . ma ho capito che devo dimostrarlo". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Cardinale: “Vorrei fiducia. Stadio? Negli USA potrei farlo nel sonno. Qui …”

Articoli correlati

Cardinale: "Pensano che io sia il nuovo Berlusconi. Lo stadio? Negli Usa lo farei nel sonno, qui invece...."Le parole risalgono alla vigilia di un derby carico di emozioni, speranze e, in fondo, sono quasi una sorta di bilancio.

Leggi anche: Milan, Cardinale svela: «Negli ultimi tre anni in Italia ho affrontato qualcosa che non avevo mai visto. Vorrei che mi venisse riconosciuto che tengo a questo club»

CLAMOROSO! IL PIANO DI CARDINALE! MILAN CON PIF, STADIO DA SOLI E GRANDI ACQUISTI..

Tutto quello che riguarda Milan Cardinale Vorrei fiducia Stadio...

Temi più discussi: Gerry Cardinale: Alcune situazioni frustranti. I tifosi pensano che io sia Berlusconi; Cardinale: Milan mio o di Elliott? E' la cosa più ridicola del mondo. Tutti danno per scontato che io sia il nuovo Berlusconi. San Siro sia un prodotto italiano, vorrei costruire un piano per rilanciare la Serie A; Calamai dà un consiglio a Cardinale: Se vuole tenere Max deve fargli sentire fiducia e garantirgli un paio di colpi veri; Cardinale: Negli ultimi tre anni in Italia ho affrontato qualcosa di mai visto, non riesco nemmeno a...

Cardinale: Vorrei che mi venisse riconosciuta fiducia, che tengo a questo clubGerry Cardinale, proprietario del Milan, ieri ha parlato al Financial Times. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha riproposto quelli che sono i passaggi più importanti: Negli ultimi tre anni ... milannews.it

Milan, Cardinale: Tutti mi chiedono se la squadra è mia o di Elliott. E' assurdo e frustranteGerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, è stato intervistato dal Financial Times prima del derby vinto contro l’Inter. tuttomercatoweb.com

Dove vedere Milan-Torino in tv Dazn o Sky, orario facebook

Pileggi, Schachner, gol: l'ultima volta che il #Torino ha battuto il Milan a San Siro x.com