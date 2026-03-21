Michelle David & The True Tones taglio vintage

Michelle David, cantante americana con una carriera iniziata a quattro anni nei cori gospel di New York, ha pubblicato sette album, ha partecipato a produzioni a Broadway e ha collaborato con Diana Ross. Ora si esibisce con il gruppo The True Tones, portando un sound caratterizzato da un taglio vintage. La sua musica riflette influenze gospel e soul, e il suo stile si distingue per un approccio autentico e sentito.

Con una carriera iniziata a quattro anni nei cori gospel di New York, forte di sette album, esperienze a Broadway e con Diana Ross, Michelle David approda, grazie alla nostra RecordKicks a un nuovo lavoro che riluce di brillante freschezza, energia, capacità di spaziare tra soul, Northern soul, afro, funk. Il taglio è «vintage» e guarda ai Sessanta e Settanta ma l’approccio è moderno, urgente e irresistibile. I brani hanno il gusto del «live in studio», diretti e immediati, la sua voce spettacolare. Sono nate due nuove newsletter. La prima: ricevi in anteprima ogni sera a mezzanotte la copertina della nuova edizione del manifesto. La seconda: gli articoli più rilevanti del giorno, selezionati dalla redazione, per conoscere l’attualità. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Michelle David & The True Tones, taglio vintage Articoli correlati Leggi anche: D&G Giacca Denim Used: stile vintage o fast fashion? "Vintage Christmas Swing&Jazz" al Palazzo della CulturaL’associazione culturale Majeutica anche quest’anno organizza un evento di spessore nel periodo natalizio inserito nel cartellone degli eventi...