Max Mara Bermuda1234 | Tweed vestibilità e stile iconico

Max Mara ha lanciato una nuova linea chiamata Bermuda1234, caratterizzata dall’uso del tweed e da una vestibilità studiata per essere sia comoda che elegante. La collezione si distingue per uno stile iconico che richiama elementi tradizionali rivisitati in chiave moderna. L’attenzione ai dettagli e la scelta dei materiali sono al centro di questa proposta, pensata per chi cerca un capo versatile e di qualità.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Tweed di pura lana e dettagli che definiscono l’eleganza Max Mara. La scelta del tessuto: tweed in lana pura. Il cuore di questo blazer risiede nella selezione del materiale, un tweed realizzato al 100% in lana pura. Max Mara Blazer 'Bermuda1234' Questa scelta non è casuale: il tweed è un tessuto dalla tradizione britannica, noto per la sua robustezza e la capacità di mantenere calore senza risultare pesante. Nel modello ‘Bermuda1234’, la trama del tweed conferisce al capo una superficie strutturata che nasconde piccoli difetti e si adatta perfettamente alla silhouette a clessidra. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Max Mara Bermuda1234: Tweed, vestibilità e stile iconico Articoli correlati Leggi anche: Max Mara Abito ‘Banio’: Seta, vestibilità e stile iconico Leggi anche: Max Mara Camicia ‘Francia’: stile iconico o investimento?