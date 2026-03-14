Max Mara Abito ‘Banio’ | Seta vestibilità e stile iconico

Max Mara ha presentato l'abito ‘Banio’, realizzato in seta e caratterizzato da una vestibilità studiata per valorizzare la silhouette. Il design dell’abito si distingue per uno stile riconoscibile e senza tempo, pensato per offrire eleganza e comfort. La collezione include dettagli che sottolineano la cura artigianale e l’attenzione ai materiali, mantenendo un’immagine raffinata e versatile.

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