Solo di Kid Kontrasto | quando il freestyle incontra la scrittura più intima

“Solo” di Kid Kontrasto, in uscita il 16 gennaio 2025, segna un nuovo capitolo nella sua carriera, caratterizzato da un approccio più introspettivo. Il singolo evidenzia come l’esperienza nel freestyle possa evolversi in una scrittura più riflessiva e consapevole, offrendo un ascolto intimo e sincero. Un passo importante per l’artista, che si avvicina a tematiche più profonde con maturità e authenticità.

Con "Solo", il nuovo singolo in uscita il 16 gennaio 2025, Kid Kontrasto apre una fase più introspettiva della propria carriera, dimostrando come l'esperienza maturata nel freestyle possa trasformarsi in una scrittura profonda e consapevole. Dopo anni trascorsi sui palchi di Tecniche Perfette, Mic Tyson e delle principali battle italiane, l'artista sceglie di raccontarsi lontano dalla logica della competizione, portando al centro della scena le proprie fragilità. Il cuore del brano è l'insicurezza: quella di non riuscire a trovare il proprio posto nel mondo e la paura costante di fallire proprio in ciò che si ama fare.

