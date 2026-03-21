Un grande coro si esibirà in un concerto di musica sacra durante la Quaresima, interpretando brani di compositori del tardo Rinascimento, dell’Ottocento e autori contemporanei. Le opere includono pezzi di De Victoria, Ingegneri, Sibelius e Showalter. La performance vedrà protagonisti le voci di un coro talentuoso, unendo diverse epoche musicali in un evento suggestivo.

Le pagine di grandi compositori del tardo Rinascimento e dell’Ottocento come De Victoria, Ingegneri, Sibelius e Showalter, accanto a quelle di autori contemporanei, e le voci di un talentuoso coro, assieme per un suggestivo concerto di musica sacra. È l’evento che si terrà domani alle 21 a Desio, ospitato dalla chiesa di San Giovanni Battista, in via Giuseppe Di Vittorio, sotto il titolo “Stabat Mater - Meditazione quaresimale in musica sulla figura di Maria ai piedi della Croce“. A esibirsi sarà l’Ensemble Corale Echo, il coro polifonico misto diretto da Cristian Chiggiato, affiancato dalle voci recitanti di Francesca Ricci, Alice Colucci e... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo ’Stabat Mater’ con un grande coro in concerto per la Quaresima

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