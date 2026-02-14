Tuttosport | La pazza idea di Conte

Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport che Antonio Conte sogna di conquistare tutti i trofei e poi verificare la posizione in classifica. La sua volontà è di mettere in campo ogni risorsa possibile per raggiungere obiettivi ambiziosi, anche se alcuni colleghi lo considerano una strategia rischiosa. Nei giorni scorsi, si è parlato di un possibile colpo di scena nel finale di campionato, con Conte che spinge la squadra a dare il massimo.

"> NAPOLI – Vincere tutto, poi guardare la classifica. È questa, secondo Raffaele Auriemma su Tuttosport, la “pazza idea” di Antonio Conte per il finale di stagione. Mancano 14 partite, 42 punti a disposizione, e il Napoli – fuori dalle coppe – potrà concentrarsi solo sul campionato, aspettando il rientro degli infortunati. Il calcolo è semplice: 49 punti attuali più un eventuale en plein porterebbero gli azzurri a quota 91. Una soglia altissima, forse irraggiungibile anche per Inter e Milan. Ma Conte, sottolinea Auriemma su Tuttosport, non vuole fare conti: ha chiesto alla squadra di pensare una gara alla volta, provando a vincerle tutte e verificare strada facendo le reali possibilità di rimonta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

