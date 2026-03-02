Export verso gli Usa l’analisi di Cna | Dazi e dollaro pesano sulle imprese

Cna ha analizzato i dati sull’export italiano verso gli Stati Uniti, evidenziando come i dazi e il rafforzamento del dollaro abbiano influito sulle imprese. Nonostante le tensioni commerciali e le decisioni di Trump, l’effetto diretto sui flussi commerciali non è ancora chiaramente visibile. A fine luglio, l’accordo tra USA e Unione Europea ha stabilito tariffe al 15%, ma i dati recenti mostrano una situazione ancora incerta.

L'effetto dazi c'è ma non si vede. L'export italiano verso gli Stati Uniti ha sofferto l'incertezza alimentata dagli annunci di Donald Trump e l'accordo USA-UE di Turnberry a fine luglio su tariffe al 15%. L'elaborazione dei dati Istat da parte dell'Area Studi e ricerche della CNA mostra che l'incremento del 7,2% delle vendite nel 2025 rappresenta una sorta di illusione ottica, tanto più a confronto con l'aumento "soltanto" del 3,3% dell'export su scala globale. I numeri positivi verso gli Stati Uniti, infatti, sono stati favoriti esclusivamente dal boom del farmaceutico che ha messo a segno un balzo del 54% a 15,7 miliardi diventando il primo settore con una quota del 22,7% sul totale dell'export negli Stati Uniti.