L’evoluzione di BRN dai ricambi alle bici elettriche e muscolari

BRN ha ampliato la propria offerta passando dai ricambi e componenti per bici a vendere anche biciclette complete, sia muscolari che elettriche. Ora propone prodotti pronti all’uso destinati a un pubblico variegato, interessato a mezzi di alta qualità a prezzi competitivi. L’azienda ha così diversificato la sua gamma, mantenendo il focus su prodotti affidabili e accessibili.

Non più ’soltanto’ accessori, componenti e ricambi per la bici, ma anche biciclette pronte all’uso, per un pubblico eterogeneo in cerca di un mezzo di ottima qualità ad un prezzo competitivo. Dopo oltre 70 anni, l’azienda romagnola BRN debutta fra i produttori di biciclette con la nuova linea BRN Bike, una gamma di modelli elettrici e muscolari pensata per un pubblico ampio e distribuita attraverso una rete di oltre 4.000 officine e negozi di ciclismo in tutta Italia. Il progetto nasce dall’esperienza maturata dall’azienda nel mondo della componentistica. Un know-how costruito in oltre sette decenni di attività che ha permesso a BRN di sviluppare una linea di biciclette caratterizzata da elevata affidabilità e qualità costruttiva, con modelli pensati per diverse tipologie di utilizzo, dall’urbano all’off-road. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’evoluzione di BRN dai ricambi alle bici elettriche e muscolari Articoli correlati Brn, una sfida verso il futuro: "Ora costruiamo anche le bici"FORLIMPOPOLI (Forlì-Cesena) Dopo oltre settant’anni di attività nel mondo dei ricambi e degli accessori per biciclette, l’azienda forlimpopolese Brn... Auto elettriche vs auto tradizionali: come cambia il mercato dei ricambiLa crescita delle auto elettriche non sta solo trasformando il modo di guidare, ma sta cambiando in profondità quali ricambi si usano, con che... Tutto quello che riguarda L'evoluzione di BRN dai ricambi alle... Discussioni sull' argomento Brn, una sfida verso il futuro: Ora costruiamo anche le bici; Brn una sfida verso il futuro | Ora costruiamo anche le bici. BRN, una sfida verso il futuro: Ora costruiamo anche le biciAzienda romagnola da 70 anni specializzata in ricambi e accessori. Si apre una nuova era ... msn.com 18 bici solo grigie: BRN semplifica tuttoLa nuova gamma di bici BRN, disponibili solo nel colore B.GRAY. Dalle E-SUV alle E-City, 18 modelli per ogni esigenza, dall'urban all'offroad ... bikeitalia.it Un’evoluzione profonda che porta a tempi di recupero più brevi, ricoveri contenuti e migliori risultati percepiti Humanitas Gavazzeni e Castelli #adv facebook