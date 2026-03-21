Le voci dei bambini provenienti da quattro nidi situati nell'hinterland milanese sono al centro di un’indagine per valutare l’impatto acustico. I condomini vicini si sono rivolti ai Comuni per segnalare il disturbo causato dal rumore. Le autorità stanno ora verificando le emissioni sonore e le eventuali norme di tutela del riposo dei residenti.

Milano – Il vociare dei bimbi dà fastidio e i condomini si rivolgono ai Comuni. Risultato: gli asili nido costretti a produrre relazioni sull'impatto acustico, che attestino il mancato superamento delle fasce di tollerabilità del rumore, con il rischio per le strutture educative di incorrere in sanzioni. Sono già quattro i casi di registrati in altrettanti Comuni dell'hinterland milanese. Assonidi non ci sta. "I bimbi non sono orde di Attila o curve ultras, non riusciamo a capire dove stia la molestia nel vederli giocare. E pensare che un tempo i cortili erano pieni di bambini che giocavano, senza che nessun condomino si lamentasse. Oggi forse, in un Paese con uno dei tassi di natalità più bassi al mondo, non siamo più abituati ai bambini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le voci dei bambini disturbano i condomini: 4 nidi dell’hinterland milanese dovranno misurare l’impatto acustico

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