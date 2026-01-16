i bambini disturbano giocando la parrocchia deve risarcire 45mila ai condomini a palermo

A Palermo, i condomini hanno ottenuto un risarcimento di 45mila euro dalla parrocchia di Santa Teresa del Bambino di Gesù, a causa dei disagi causati dai bambini che giocano a pallone nell’oratorio. La disputa si è conclusa con una sentenza giudiziaria, evidenziando come le attività ricreative possano, in alcuni casi, influire sulla quiete dei residenti.

I bambini che giocano a pallone nell’oratorio disturbano la quiete dei condomini, i quali si rivolgono al giudice e ottengono un risarcimento di 45mila euro dalla parrocchia di Santa Teresa del bambino di Gesù che si trova in via Filippo Parlatore, a Palermo. La vicenda, raccontata su Repubblica-Palermo, comincia nel 2015 e si conclude lo scorso novembre con la decisione del giudice Filippo Lo Presti, dopo che un tentativo di conciliazione era andato a vuoto nello scorso aprile, quando la parrocchia aveva offerto ai condomini un risarcimento di 5mila euro, rifiutato. I residenti del civico 42 di via Parlatore, che s'affaccia sull'atrio della parrocchia, sostengono che l’attività dei bambini (ma anche di ragazzi e adulti) va avanti dalle 16 alle 20 e nei fine settimana fino a mezzanotte. 🔗 Leggi su Feedpress.me

