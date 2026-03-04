Griffonia simplicifolia | può aiutare davvero contro stress e insonnia?

La griffonia simplicifolia è una pianta che contiene il 5-HTP, una sostanza che il corpo utilizza per produrre serotonina, un neurotrasmettitore coinvolto nel regolamento dell’umore e del sonno. Recenti studi hanno analizzato l’efficacia di questo integratore nel ridurre stress e insonnia. Le ricerche si sono concentrate su come il 5-HTP possa influenzare i livelli di serotonina nel cervello.

La Griffonia simplicifolia è una pianta africana i cui semi sono ricchi di 5-HTP (5-idrossitriptofano). Si tratta di un amminoacido che il corpo usa per produrre serotonina, il cosiddetto "ormone della felicità". La serotonina influisce su umore, sonno, appetito e sensazioni di benessere. I ricercatori italiani hanno somministrato il 5-HTP, estratto da Griffonia simplicifolia, a 15 giovani adulti sani (media 23 anni) che stavano vivendo stress emotivo legato a una delusione amorosa o a problemi di relazione. Durata della somministrazione, 6 settimane di trattamento; dosaggio, due volte al giorno (12.8 mg di 5-HTP per dose). Nei primi 3 settimane c'è stato un abbassamento significativo dei punteggi di stress emotivo (p=0.