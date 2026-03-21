La premier giapponese ha inviato gli auguri di compleanno a Barron, il figlio di un ex presidente degli Stati Uniti, durante un evento ufficiale il 21 marzo 2026. In un discorso, ha espresso le sue congratulazioni per l’occasione, senza approfondire ulteriori dettagli sull’interazione. La dichiarazione è stata diffusa dall’Agenzia Vista e riguarda un messaggio di cortesia rivolto al giovane.

“La Roma può arrivare quarta”. Pizarro carica i tifosi ed è sicuro: fiducia a Gasperini GUARDA Lavoro e Intelligenza artificiale, come stanno le cose. Parla l'avvocato Danilo Lombardo La piazza diventa una moschea a cielo aperto. La prova della sottomissione VIDEO (Agenzia Vista) Usa, 21 marzo 2026 “Stasera vorrei iniziare porgendovi le mie più sincere congratulazioni per due importanti anniversari. La prima è una festa di compleanno. Donald, domani è il compleanno di tuo figlio, il signor Barron Trump. So che è cresciuto così tanto da diventare un gentiluomo molto alto e di bell'aspetto. È molto chiaro da chi ha preso, ovviamente, dai suoi genitori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La premier giapponese Takaichi fa gli auguri a Barron, il figlio di Trump, per il suo compleanno

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