La Pianese si illude il Pontedera la ribalta ma Ongaro fissa il 2-2 al fotofinish

Nel derby toscano al Comunale, Pianese e Pontedera chiudono sul punteggio di 2-2. Ongaro segna il gol del pareggio al termine della partita, che si conclude con un risultato di parità. La gara ha visto entrambe le squadre ottenere un punto ciascuna, con un finale che ha lasciato il pubblico senza vincitori.

PIANCASTAGNAIO – Finisce con uno spettacolare 2-2 il derby toscano del Comunale tra Pianese e Pontedera. Al termine di una gara ricca di capovolgimenti di fronte, la formazione amiatina riesce ad acciuffare un prezioso pareggio in pieno recupero, evitando una sconfitta che sembrava ormai materializzata dopo la decisa rimonta ospite. Il punto conquistato permette alle zebrette di salire a quota 44 in classifica, mantenendo alto il morale in vista della prossima trasferta contro il Forlì, in programma domenica 29 marzo alle 17.30 allo stadio “Tullo Morgagni”. La prima frazione di gioco si apre all’insegna dell’intensità. Già al 9? la Pianese... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - La Pianese si illude, il Pontedera la ribalta, ma Ongaro fissa il 2-2 al fotofinish Articoli correlati Ongaro regala un punto d’oro alla Pianese contro il Pontedera: 2-2Piancastagnaio (Siena), 21 marzo 2026 – La Pianese ringrazia il canadese Ongaro, al primo gol stagionale, per il settimo risultato utile di fila e... Aggiornamenti e contenuti dedicati a La Pianese si illude il Pontedera la... Discussioni sull' argomento La Pianese si illude, il Pontedera la ribalta, ma Ongaro fissa il 2-2 al fotofinish; La Pianese si illude il Pontedera la ribalta ma Ongaro fissa il 2-2 al fotofinish; Ongaro regala un punto d’oro alla Pianese contro il Pontedera | 2-2; Perugia un tulipano non fa primavera Bolsius illude la Torres la riprende. Pianese - Pontedera 2-2 Serie C: highlights, gol e sintesi video della partita - https://www.zonacalciofaidate.it/p=622843 facebook La Pianese non va oltre il pari. Con il Pontedera è 2-2 x.com