Sei anni fa l’emergenza Covid l’esperta Oms | Ecco cosa ci ha insegnato

Sei anni fa, il 30 gennaio 2020, l’Organizzazione mondiale della sanità dichiarò l’epidemia di nuovo coronavirus come emergenza di interesse internazionale. Fu il primo segnale di una crisi che avrebbe cambiato la vita di tutti, con misure che ancora si fanno sentire. Oggi, un’esperta dell’Oms ricorda cosa abbiamo imparato da quel momento e quanto siamo cambiati in questi anni.

(Adnkronos) – "Sei anni fa", il 30 gennaio 2020, "l'Organizzazione mondiale della sanità dichiarò l'epidemia di nuovo coronavirus", poi battezzato Sars-CoV-2, "un'emergenza di interesse internazionale (Pheic), il livello di allarme più alto previsto dal diritto sanitario internazionale all'epoca. Questa pandemia ha cambiato per sempre la salute globale". A ripercorrere la crisi del Covid, e tutto quello che è venuto dopo, è una delle esperte Oms che è stata da subito in prima linea, l'epidemiologa Maria Van Kerkhove, direttrice ad interim del Dipartimento Epidemic and Pandemic Threat Management.

