cina entro fine anno la seconda grande nave da crociera prodotta nel paese

Entro la fine dell’anno, in Cina verrà completata la produzione della seconda grande nave da crociera realizzata nel Paese. La nave è stata costruita nello stabilimento di Shanghai e rappresenta un passo importante nel settore della cantieristica navale cinese. La consegna è prevista per i prossimi mesi, segnando un traguardo significativo nel settore crocieristico nazionale.

Con una stazza lorda di 141.900 tonnellate, la nave da crociera rappresenta un ulteriore passo avanti nella capacità della Cina di costruire navi da crociera di grandi dimensioni. Rispetto alla prima nave della stessa tipologia costruita nel Paese, l’Adora Magic City, la nuova imbarcazione presenta una serie di miglioramenti nella progettazione e nella costruzione. Secondo l’azienda, la nave è più lunga di 17,4 metri, offre aree pubbliche ampliate e un maggiore comfort a bordo. Anche le prestazioni ambientali sono state migliorate. L’imbarcazione è dotata di tre sistemi aggiuntivi di desolforazione dei gas di scarico e di cinque sistemi di denitrificazione, rendendola più ecologica e più rispettosa dell’ambiente durante il funzionamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

