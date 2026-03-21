Nel secondo approfondimento sulla Kill Chain si analizzano le tecniche di eliminazione mirata adottate da Russia, Cina e Israele. Si esplorano le modalità operative e le strategie impiegate da ciascuno per condurre questi interventi. Conoscere i metodi utilizzati rappresenta un passo fondamentale per chi cerca di comprendere le dinamiche di queste operazioni.

Comprendere il meccanismo delle eliminazioni mirate è il prerequisito per sviluppare efficaci strategie di evasione e protezione. I principali attori statali esposti a questa tipologia di minaccia — inclusa Israele stessa, che opera in un ambiente in cui attori ostili cercano di applicare le stesse tecniche contro le sue figure di comando — hanno sviluppato dottrine di counter-targeting strutturate su più livelli. La letteratura di settore — in particolare gli studi pubblicati dalla RAND Corporation, dal RUSI di Londra e dall’IISS — identifica tre grandi categorie di contromisure: tecniche ( hardening dei sistemi), procedurali (modifica dei comportamenti operativi) e architetturali (modifica dell’ambiente fisico). 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La Kill Chain ovvero l’arte dell’assassinio mirato: come si difendono Russia, Cina e… Israele (seconda parte)

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