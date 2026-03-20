La kill chain, ovvero l’arte dell’assassinio mirato, viene analizzata attraverso la storia e le tecniche adottate dai servizi segreti di Israele a partire dagli anni Sessanta. Questa pratica, che coinvolge operazioni di eliminazione mirata, ha avuto origine in quel periodo e si è sviluppata nel tempo, senza essere legata esclusivamente alle tecnologie moderne.

La pratica delle uccisioni mirate non nasce con la tecnologia moderna ma affonda le radici nella storia operativa di Israele sin dai primi anni Sessanta. Il Mossad, lo Shin Bet e l’Aman hanno sviluppato nel tempo una dottrina organica che autorizza la morte deliberata di individui considerati minacce esistenziali allo Stato, ben al di fuori di qualsiasi teatro di guerra dichiarato, in assenza di processo e senza possibilità di appello. Il termine ufficiale adottato internamente è “eliminazione” ( hasorat ), contrapposto al più diretto e scomodo “assassinio”. La distinzione non è soltanto semantica: è anzitutto psicologica, costruita per rendere l’atto amministrabile, archiviabile, riferibile in un briefing. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Kill chain ovvero l’arte dell’assassinio mirato: storia e tecniche dei servizi segreti di Israele (prima parte)

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