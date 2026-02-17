Ricette di casa storie di vita La cucina patrimonio Unesco

Il 10 dicembre 2025, l'Unesco ha riconosciuto ufficialmente la cucina italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, dopo anni di discussioni. La decisione è arrivata a causa della ricchezza delle ricette tradizionali e delle storie di famiglia che si tramandano di generazione in generazione. La notizia ha suscitato grande entusiasmo tra chef e appassionati, che vedono in questo riconoscimento una tutela per le ricette autentiche e le tecniche di cucina tradizionali.

Il 10 dicembre 2025 la cucina italiana è stata ufficialmente riconosciuta dall' Unesco come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. Questo riconoscimento premia la preparazione dei piatti con ingredienti semplici e stagionali, le tradizioni e la convivialità. Abbiamo intervistato i nostri parenti ed è emerso che dietro ogni piatto c'è una storia da raccontare. I crostini neri sono di origine contadina e medioevale e venivano usati per riutilizzare il pane raffermo e le frattaglie di pollo. Dalle tavole umili il crostino nero è arrivato nei banchetti nobiliari e adesso è un tipico antipasto della cucina aretina.