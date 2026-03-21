Kyrgios veleno senza fine | La squalifica di Matosevic? Dovremmo parlare di chi è in attività

Kyrgios ha ripreso a commentare sui social, questa volta per difendere l'ex tennista e criticare la decisione di squalificare Matosevic. L’australiano ha commentato duramente, sostenendo che si dovrebbe concentrarsi su chi è ancora in attività e non su chi ha già smesso. Le sue parole sono arrivate dopo che aveva già espresso opinioni forti in passato, mantenendo un tono polemico e diretto.

Nick Kyrgios latita dai campi da tennis dal 6 gennaio: primo turno del 250 di Brisbane, sconfitta in un’oretta contro Kovacevic. Poi giusto un’esibizione in Australia contro il cinese Zhang e un ricco match amichevole con Bublik a Las Vegas, prima di tornare alla consueta attività social. Il trentenne australiano ha ripreso a lanciare stoccate su X sull’onda dell’ultimo caso doping, quello del connazionale Matosevic. Poi ha cambiato applicazione, scegliendo Instagram per annunciare il proprio calendario estivo: è previsto anche del tennis, finalmente. La miccia che ha scatenato le frecciatine di Kyrgios è stato un post su X del giornalista... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kyrgios, veleno senza fine: "La squalifica di Matosevic? Dovremmo parlare di chi è in attività...." Articoli correlati Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, Tlon: «Dovremmo parlare solo di sport»Questo articolo è pubblicato sul numero 12 di Vanity Fair in edicola fino al 17 marzo 2026 In sostanza, si fa fatica a considerare gli atleti... Leggi anche: Epstein Files: l’impero fatto di soldi, ricatti e abusi di cui tutti dovremmo parlare Contenuti e approfondimenti su Kyrgios veleno senza fine La squalifica... Kyrgios, calvario senza fine: salta anche gli US Open!Non sembra avere fine il calvario per Nick Kyrgios. Il tennista australiano, che era arrivato a New York con l'obiettivo di prendere parte all'ultimo Slam della stagione, ha infatti deciso di ... corrieredellosport.it Kyrgios, ancora veleno su Sinner: il post che sbeffeggia Jannik fa arrabbiare i tifosiMELBOURNE (Australia) - Il tennista australiano Nick Kyrgios non perde occasione per continuare a bersagliare il numero uno del mondo Jannik Sinner. Dopo aver polemizzato senza motivo sullo ... corrieredellosport.it