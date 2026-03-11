Durante le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, Tlon sostiene che si dovrebbe concentrarsi esclusivamente sull’aspetto sportivo, evitando di trattare gli atleti con disabilità come storie commoventi o figure invisibili. La discussione si concentra sul modo in cui i partecipanti vengono rappresentati e sull’importanza di valorizzare le loro performance senza sovrapporre narrativi emotivi. La questione riguarda il modo in cui l’evento viene percepito dal pubblico e dai media.

Questo articolo è pubblicato sul numero 12 di Vanity Fair in edicola fino al 17 marzo 2026 In sostanza, si fa fatica a considerare gli atleti paralimpici dei veri atleti, a meno che – improvvisamente, magari per una vittoria che raggiunge le prime pagine dei giornali – non vengano considerati degli eroi che dovrebbero ispirarci, pieni di forza di volontà, che nonostante la sfortuna possono insegnare tanto a chi è «normale». Nel 2012, l’attivista australiana Stella Young ha coniato il termine inspiration porn per descrivere il modo in cui gli atleti con disabilità vengono oggettivizzati. Si cerca da loro una storia commovente e strappalacrime e la si offre al consumo emotivo del pubblico (Sanremo docet). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, Tlon: «Dovremmo parlare solo di sport»

Articoli correlati

Tutti gli sport delle Paralimpiadi invernali di Milano CortinaSono sei, a loro volta divisi in specialità e con regole piuttosto simili a quelli delle Olimpiadi; ma questa volta bisogna tenere conto delle...

Leggi anche: Milano Cortina 2026, al via oggi le Paralimpiadi invernali: l’Italia al centro dello sport mondiale

Tutto quello che riguarda Milano Cortina

Temi più discussi: Tutte le sedi di gara dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026; Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 9; Paralimpiadi Milano Cortina 2026 al via: gli sport, il calendario completo delle gare e tutto quello che c'è da sapere; Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE.

Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 9Nel conteggio aggiornato a prima dell’inizio delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, il palmares italiano vantava un totale di 73 podi (per altrettante medaglie). Nella storia, gli azzurri avevano ... tg24.sky.it

Il medagliere delle paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, tutti i podi degli atleti italianiFino al 15 marzo i giochi paralimpici fra Milano, Cortina e la Val di Fiemme. Tutti le medaglie dei italiani a partire da quella della portabandiera Chiara Mazzel ... vanityfair.it

MILANO CORTINA | Putin alle due russe d'oro: 'Orgogliosi di voi sotto bandiera nazionale'. Messaggio di congratulazioni dal Cremlino: 'Forza d'animo e carattere'. #ANSA - facebook.com facebook

Milano-Cortina, pioggia di medaglie per l’Italia: Bertagnolli cala il tris x.com