Juventus | momento cruciale

Con nove giornate ancora da disputare nella stagione 20252026, la Juventus si trova in un momento chiave della sua campagna. La squadra affronta le ultime partite con l'obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni risultato. La squadra si prepara a scendere in campo nelle prossime sfide, determinata a ottenere i punti necessari per avanzare nella stagione.

Con nove giornate ancora da giocare, la Juventus vive un momento decisivo della stagione 20252026. Attualmente quinta in classifica con 53 punti (dopo 29 gare, 51 gol fatti e 28 subiti), i bianconeri sono nel pieno della lotta per il quarto posto, l’ultimo che garantisce l’accesso diretto alla prossima Champions L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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