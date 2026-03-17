un momento cruciale per il cotuge

Dal Comune di Campli sono arrivate le congratulazioni al nuovo Presidente della Provincia di Ascoli, Fabio Salvi. Si tratta di un passaggio importante per il Cotuge, che ha visto il suo ruolo rafforzarsi in questa fase di cambiamenti istituzionali. La nomina di Salvi ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, mentre le attività del consorzio continuano a evolversi sotto questa nuova guida.

Anche dal Comune di Campli sono arrivate le congratulazioni al nuovo Presidente della Provincia di Ascoli, Fabio Salvi. "In qualità di consigliere comunale e provinciale – ha dichiarato Pietro Adriani – Vorrei esprimere a mio nome e di tutta l’amministrazione di Campli le più sincere congratulazioni per la nomina a presidente della Provincia di Ascoli al sindaco di Venarotta candidato per il centrodestra Fabio Salvi. Al nuovo presidente giungano gli auguri di buon lavoro per un incarico di grande responsabilità volto ad unire le diverse anime del territorio a cavallo di due province Ascoli Piceno e Teramo e di due Regioni Abruzzo-Marche dalla costa Adriatica alle aree interne, certo che svolgerà con passione e competenza questo incarico nell’interesse generale delle comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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