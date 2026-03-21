Juventus | il futuro della porta

Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus negli anni ’80 e ’90, ha condiviso la sua opinione sul futuro della porta bianconera durante un’intervista a Calciomercato. La sua carriera includeva numerosi scudetti, vittorie in Coppa UEFA e una Coppa Intercontinentale. Tacconi ha parlato della posizione e delle possibili scelte per il ruolo di portiere nella squadra juventina.

Stefano Tacconi, leggenda tra i pali della Juventus negli anni ’80 e ’90 (scudetti, Coppe UEFA, Intercontinentale), ha espresso la sua visione sul futuro della porta bianconera in un’intervista a Calciomercato.com del 21 marzo 2026. L’ex numero 1, intervistato alla vigilia della sfida contro il Sassuolo (vinta 2-0 dai bianconeri L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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