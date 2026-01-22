Yildiz, sotto la guida di Spalletti, viene descritto come una figura di grande valore per il futuro della Juventus. Il tecnico lo paragona a un figlio, sottolineando il suo talento e la sua integrità, caratteristiche che lo rendono un elemento importante per la crescita del club. Questa affermazione evidenzia l’importanza di giovani promettenti nel progetto sportivo e la fiducia riposta nelle nuove generazioni.

“Come figli li vedo un po’ tutti. Lui, però, mi piacerebbe averlo davvero come figlio, perché è un ragazzo perfetto sotto tutti i punti di vista e sarei stato felice di averlo come tale”. Così l’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, intervenuto ai microfoni dell’emittente TRT Spor, ha parlato del numero 10 bianconero Kenan Yildiz, tornando su una sua recente dichiarazione. “Per quanto riguarda il suo ruolo all’interno della Juventus, rappresenta il nostro futuro. È anche la direzione della nostra ricerca come squadra – ha aggiunto – avere un po’ della sua qualità, del suo estro, della sua visione, perché nel modo di condurre palla e di interpretare il calcio offensivo è quasi un visionario, capace di passare in spazi in cui nessuno penserebbe mai di poter passare”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Yildiz, Spalletti: “È come un figlio, è il futuro della Juventus”

Juventus, Spalletti “Yildiz per me è come un figlio”Dopo la recente partita contro il Pisa, Luciano Spalletti ha commentato l’andamento della Juventus, sottolineando l’importanza di Yildiz, paragonandolo a un figlio.

Leggi anche: Yildiz liberato da Spalletti: così il tecnico vuole esaltare le qualità del 10 della Juventus. Il piano tattico

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: -1 a Cagliari-Juve: segui qui LIVE la conferenza di Spalletti; Spalletti alla vigilia di Cagliari-Juventus: Mercato? Voglio far star tranquillo Yildiz, ho visto due volte Como-Milan; Spalletti, zoom Juve: Bremer ti affetta. Chi è il tesoro nascosto, come stanno Yildiz e Conceicao; Juventus, le ultime su Yildiz, David, Bremer e Locatelli verso il Cagliari.

Il botta e risposta con la giornalista di Spalletti in diretta: Lei come sta? È serena?La Juventus vince allo Stadium contro il Benfica e conquista la qualificazione aritmetica ai playoff di Champions League: 2-0 per i bianconeri grazie ai gol di Thuram e McKennie, entrambi arrivati nel ... msn.com

Spalletti tra complimenti e qualche criticaSpalletti dopo Juventus-Benfica: Partita in equilibrio, ma dobbiamo crescere. Yildiz è un alieno La Juventus porta a casa risultato e qualificazione, ma il messaggio ... tuttojuve.com

"Yildiz alieno, David non ha ferocia": Spalletti, "la tosse al pallone" e il Napoli, "un pochino"... facebook

" #Yildiz alieno, #David non ha ferocia": #Spalletti, "la tosse al pallone" e il #Napoli, "un pochino"... x.com