Juventus Collovati Conte vorrebbe tornare alla Juventus

Fulvio Collovati, ex difensore della nazionale italiana, ha commentato durante la trasmissione Off Side su Sportitalia che Antonio Conte avrebbe interesse a tornare alla Juventus. Collovati ha invitato a mantenere un tono obiettivo nel valutare questa possibilità, senza esprimere giudizi personali. La dichiarazione si riferisce alle recenti speculazioni sul possibile ritorno dell’allenatore all’ex club.

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