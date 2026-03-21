Juventus | affare da 23 milioni

La Juventus ha concluso un accordo da 23 milioni di euro per rafforzare il suo polo alla Continassa. L'operazione mira a potenziare le strutture del club senza incidere significativamente sulle finanze. La società ha annunciato l'intenzione di migliorare gli impianti attraverso questa spesa. L'intervento si inserisce in un piano di sviluppo a lungo termine.

La Juventus rafforza il suo polo alla Continassa con un’operazione strategica e a basso impatto sul bilancio. Secondo Calciomercato.com del 21 marzo 2026, il club bianconero ha perfezionato l’acquisto dei terreni residui e dell’intero J Hotel (ex JHotel Continassa) per una cifra complessiva di 23 milioni di euro. Si tratta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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