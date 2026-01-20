Frosinone-Milan 0-0 LIVE Primavera | ritmi ancora molto blandi | PM

Segui la diretta di Frosinone-Milan, partita valida per la 21ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. La partita si è conclusa con un pareggio a zero a zero, con ritmi ancora molto blandi. Qui troverai aggiornamenti e dettagli sulla gara, offrendo un resoconto preciso e obiettivo dell’incontro.

Frosinone: Rodolfo; Pelosi; Obleac, Ndoye, Ndow, Toci, Molignano, Befani, Colley, Raychev, Cichero. A disp.: Minicangeli; Di Giosa, Luchetti, Fiorito, Lohmatov, Pantano, Zorzetto, Diallo, Buonpane, Mboumbou, Majdenic. All.: Cinelli. Milan: Longoni; Tartaglia, Mancioppi, Hodzic, Lontani, Plazzotta, Colombo, Nolli, Scotti, Cullotta, Cisse. A disp.: Bianchi; Pandolfi, Del Forno, Grilli, Ossola, Seedorf, Borsani, Perina, Angelicchio, Castiello, Vechiu. All.: Renna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Frosinone-Milan 0-0, LIVE Primavera: ritmi ancora molto blandi | PM Frosinone-Milan 0-0, LIVE Primavera: squadre in campo | PMSegui la diretta di Frosinone-Milan, match della 21ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Frosinone-Milan 0-0, LIVE Primavera: zero occasioni pericolose | PMSegui la diretta di Frosinone-Milan, partita valida per la 21ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. SERIE B FEMMINILE, FROSINONE – CESENA 1-2; Tris del Frosinone, le magie di Henderson e Adamo e non solo Streaming | DAZN IT; Sito ufficiale di Lega Serie A; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo. DIRETTA/ Frosinone Milan Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca (20 gennaio 2026) - Diretta Frosinone Milan Primavera streaming video tv oggi martedì 20 gennaio 2026: orario, probabili formazioni e risultato live della partita. ilsussidiario.net Primavera, Frosinone-Milan (0-0): doppio cambio offensivo per Renna - 45' Si riparte, senza cambi! FINE PRIMO TEMPO, FROSINONE-MILAN 0-0. Si chiude senza recupero la prima frazione di gioco della sfida di scena allo stadio Città dello Sport di Ferentino. Una prima ... milannews.it LIVE MN - Primavera, Frosinone-Milan (0-0): a breve il calcio di inizio! x.com MP LIVE - Primavera 1, Frosinone-Milan: vivi con noi il match! #MilanPress - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.